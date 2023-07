Mercato : le PSG a fait une offre pour un joueur surprenant

Du côté de Paris, Kylian Mbappé monopolise la quasi-intégralité de l’actualité médiatique. Pourtant, on ne peut pas dire que Luis Campos et ses hommes soient en vacances, loin de là, puisque les Parisiens ont déjà officialisé 7 arrivées depuis l’ouverture du mercato. Et ce n’est pas terminé, puisque d’autres renforts sont attendus, en plus d’un possible remplaçant de Kylian Mbappé en cas de départ du Bondynois.

Avec les arrivées de joueurs comme Cher Ndour ou Kang-In Lee, le PSG a été très clair sur ses intentions d’enrôler des jeunes joueurs talentueux, pour l’avenir mais également déjà opérationnels. Et comme l’indique L’Equipe, il y a déjà eu une offre pour un nouveau joueur de ce profil ces derniers jours.

Une première offre refusée

Il s’agit d’Ernest Nuamah. Un nom qui ne vous dit probablement rien, et c’est normal, puisqu’il évolue au Danemark, à Nordsjaelland. Mais du haut de ses 19 ans seulement, il a fait des merveilles dans le championnat local la saison dernière, étant élu meilleur joueur de la ligue danoise. Il a terminé la saison avec 8 buts et 4 passes décisives notamment.

Une première offre a déjà été faite, mais elle a été refusée par la direction du club danois. Dans le même temps, Lille et Reims surveillent aussi de très près la situation du joueur dont le contrat expire en 2026, alors que par le passé, son nom a aussi été lié à l’Olympique de Marseille. Le début d’un nouveau feuilleton ?