Matheus Doria ne veut plus jouer pour le Brésil

Arrivé lors de l’été 2018 à Santos Laguna, Matheus Doria (26 ans) se sent bien au Mexique. « Je me sens très heureux à l'intérieur et à l'extérieur du club parce qu'ils me font sentir comme un Mexicain, alors j'ai dans l'idée de rester ici pendant longtemps », a-t-il déclaré ce mercredi en conférence de presse.

À tel point que l’international brésilien (1 sélection) aimerait même changer de sélection : « j'ai renouvelé pour quatre années supplémentaires et bien sûr j'ai des objectifs, l'un d'entre eux est de me battre pour une place dans l'équipe nationale mexicaine après que la naturalisation soit prête. »