Serie A : Lecce résiste à Bologne

La 24e journée de Serie A se poursuit et Bologne entend continuer à se mêler à la course à l’Europe. Huitièmes, les Rossoblu sont en embuscade et pouvaient se rapprocher du top 6 en cas de victoire contre Lecce ce dimanche.

Après une première période nulle et vierge, les deux formations ont encore bataillé pendant 45 minutes sans davantage de succès. Bologne se retrouve huitième quand Lecce pointe au 14e rang avec 4 longueurs d’avance sur la zone rouge.