Eric Cantona entre au Hall of Fame de la Premier League

Après Thierry Henry et Alan Shearer, c'est au tour d'Eric Cantona (54 ans) d'intégrer le Hall of Fame de la Premier League. L'attaquant iconique du Manchester United (70 buts en 156 matches entre 1992 et 1997) de Sir Alex Ferguson a été plébiscité par les fans, lui qui a remporté 4 fois le championnat anglais avec les Red Devils. Passé également une saison du côté de Leeds où il a été sacré champion pour la première fois en 1992, le Français a laissé une trace indélébile en Angleterre grâce à sa magie balle au pied. Ses coups de sang sont aussi restés légendaires à l'image du coup de pied envoyé à un fan de Crystal Palace en 1995, qui lui avait valu neuf mois de suspension.

Commanding and charismatic, a master of counter-attacking football and one of the greatest players the Premier League has seen



👑 Eric Cantona is inducted to the #PLHallOfFame pic.twitter.com/skAujPOxFa — Premier League (@premierleague) May 18, 2021

«Je suis très heureux et très fier et en même temps, je ne suis pas surpris. Bien sûr, jouer en Angleterre était un rêve. C'est le rêve de tout le monde de jouer en Premier League. J'ai eu la chance d’évoluer dans cette équipe avec des joueurs formidables, un manager formidable et des fans formidables. C'était le football dont je rêvais parce que Manchester United est un club qui veut gagner. C'est l'identité de ce club, sa philosophie», a réagi l'ancien joueur à cette annonce. D'autres grandes figures de la Premier League devraient prochainement le rejoindre dans ce Hall of Fame.