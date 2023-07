OL : Laurent Blanc met en garde Lukeba et Cherki

Ce mercredi, l’OL a décidé de faire appel de la décision de la DNCG. Pour rappel, le gendarme financier avait sanctionné Lyon d’un encadrement de la masse salariale et des transferts. Depuis, Santiago Cucci, président exécutif, a expliqué que le club allait proposer un autre dossier à la DNCG et surtout vendre des joueurs. Une annonce qui peut faire craindre le pire sportivement pour le club alors que Lukeba est plus que jamais sur le départ et que Rayan Cherki est toujours très courtisé.

Les deux jeunes joueurs du club se sont imposés comme des titulaires dans l’OL version Laurent Blanc. Le technicien français mise évidemment sur eux et sait que perdre l’un des deux (ou les deux) serait une catastrophe pour les ambitions sportives du club. Dans un entretien pour Le Progrès, l’ancien coach du PSG et des Girondins de Bordeaux a même déconseillé aux deux joueurs de quitter le club et a fait passer un nouveau message à sa direction.

Un message adressé à Textor

«J’ai un discours qui me dit que nous ne sommes pas obligés de vendre pour changer la décision de la DNCG. Mais je le dis à mon propriétaire : on fait quoi si on a une proposition de grande envergure ? Les joueurs que nous avons sont très bons, et ils l’ont montré sur les 6 derniers mois. Mais ils ne sont pas encore prêts pour aller au sommet. Après il y a des clubs intermédiaires, et je dis ça avec beaucoup de respect, qui ont une capacité financière intéressante, mais qui ne sont pas les plus grands», a-t-il lancé avant d’évoquer justement l’intérêt de Leipzig pour Lukeba.

«Si je suis contre un départ de Lukeba à Leipzig ? Oui. L’OL doit dire, ok si ce sont des chiffres à un niveau impressionnant, mais par contre à ce prix-là (26 millions), je lui dis de rester un an de plus à Lyon. Ça m’ennuierait vraiment qu’il parte. C’est pareil pour Cherki. D’autant plus que nous leur avons fait la place. Ce serait un peu tôt, mais je suis peut-être un peu égoïste.» Le message est donc passé. Laurent Blanc mise encore sur ses deux jeunes la saison prochaine et craint de s’affaiblir sportivement.