Crystal Palace : John Textor change de plan

Annoncé depuis des mois comme vendeur, John Textor pourrait finalement faire volte-face. Selon The Sun et plusieurs médias britanniques, le propriétaire d’Eagle Football, également président de l’Olympique Lyonnais, envisagerait de prendre le contrôle total de Crystal Palace… avec un allié de poids : Woody Johnson, milliardaire américain et patron de la franchise NFL des New York Jets. Une option qui relance totalement le dossier, alors que la vente des parts de Textor dans le club londonien semblait patiner depuis des semaines.

En quête de garanties pour rassurer la DNCG et finaliser l’introduction en bourse d’Eagle à New York, Textor pourrait ainsi miser sur une montée au capital plutôt qu’un retrait. Le duo envisagerait déjà une offensive ambitieuse, à commencer par un possible recrutement de Marcus Rashford si son prêt à Aston Villa ne se prolonge pas. Reste un obstacle majeur : convaincre Josh Harris et David Blitzer de céder leurs parts. Mais en coulisses, le mouvement intrigue et séduit, et pourrait bien faire grimper la valorisation du groupe Eagle au bon moment.