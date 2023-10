Coupe de France : le tirage au sort complet du 6e tour

Cette édition 2023/2024 de la Coupe de France se poursuit. Le week-end dernier a vu le 5e tour s’achever avec une élimination inattendue, celle de l’AS Nancy-Lorraine (National) 1-0 sur la pelouse de l’ES Thaon (N3). Les autres grosses écuries de National sont passées, comme le Red Star face à Neauphle Pontchartrain (R2), Niort contre Bressuire (R1) malgré une fin de match particulièrement houleuse, Dijon à Avallon (R2) et le Nîmes Olympique à Pavie (R3).

18 formations de 3e division seront au rendez-vous d’un 6e tour, dont le tirage s’est effectué cette semaine entre le 17 et 19 octobre. Un stade de la compétition que ne voient pas certaines équipes de N2 et de N3 qui ont été sorties par des clubs amateurs. Il y a l’AS Beauvais-Oise éliminé par Choisy-au-Bac (R1), Saint-Quentin (N2) par Camon (R2), ou encore la Jeanne d’Arc de Drancy (N3) contre par l’US Villejuif Football (R1), et Linas-Monthléry battu à Houilles. A noter que lors de ce 6e tour, c’est l’US Petite Beauce qui porte le costume de petit Poucet. Le pensionnaire de D1 affrontera le FC De Montlouis en N3.

Le tirage au sort complet du 6e tour :

Ligue Méditerranée :

SC Montredon Bonneveine (R2) - AS Cannes (N2)

US Mandelieu-la-Napoule (R2) - Aubagne FC (N2)

Istres FC (N3) - Hyères FC (N2)

ES Fos-sur-Mer (N3) - Marignane-Gignac (N1)

FC Martigues (N1) - RC Grasse (N2)

Ligue Occitanie :

Canet Roussillon FC (N3) - US Seysses Frouzins (R1)

Vauvert FC (R2) - Nîmes Olympique (National)

Figeac Quercy Foot (R2) - Blagnac FC (N3)

AS Fabrègues (R1) - AS Muret (R1)

US Revel (R1) - AS Atlas Paillade (R1)

Toulouse Métropole FC (R1) - FU Narbonne (R1)

RCO Agde (N3) - Castanet US (N3)

Olympique Alès (N2) - Stade Beaucairois 30 (N3)

Albères/Argeles (N3) - Auch Football (R1)

Saint-Sulpice ou AS Lavernose Lherm Mauzac (R3) - Uchaud GC (R2)

Ligue Pays de la Loire :

FC Château Gontier (R3) - JS Coulaines (R1)

ESA Brissac Quince (R2) - Volt Châteaubriant (N2)

JSC Bellevue Nantes (R1) - FC Challans (N3)

CS Changé (R3) - St Aubin Guérande (R3)

Ancienne de Château Gontier (N3) - OFC Saumur (N2)

SO Cholet (N1) - Le Mans (N1)

Chemille Melay (R2) - FC Stade Mayennais (R1)

FC Mareuil sur Lay (R1) - Les Herbiers (N2)

US Méral Cosse (R3) - US St Philbert de Grand Lieu (N3)

SF Orvault (R1) - Aizenay France (R2)

Le Poiré sur Vie (N3) - Fontenay le Comte (N3)

Ligue Bourgogne Franche-Comté :

Rochefort Athletic (R3) - UF Mâcon (N2)

CA Pontarlier (N3) - Morteau (R1)

Sens FC (R1) - Dijon FCO (N1)

Grandvillars (R1) - FC Sochaux-Montbéliard (N1)

IS-Selongey (N3) - Jura Sud (N2)

Vesoul FC (N3) - Louhans-Cuiseaux (N3)

Coteaux de Seille (R3) - US Cosne (N3)

AS Bavilliers (R2) - Dijon ASPTT (N3)

FC Chalon (R1) - Jura Dolois (N3)

Ligue Paris - Île-de-France :

Olympique Noisy-le-Sec (R2) - US Créteil-Lusitanos (N2)

FC Saint-Michel 91 (D1) - FC Massy 91 (R3)

US Saint-Denis (R1) - Espérance Viry-Châtillon (R2)

US Torcy (R1) - AS Chatou (N3)

Entente Sannois Saint-Gratien (N3) - Aubervilliers (N2)

FC Plessis-Robinson (R1) - FC Saint-Brice (R1)

Le Blanc Mesnil (R1) - Racing Club de France (N2)

FC Versailles 78 (N) - FC Fleury 91 (N2)

FC Ecouen (D1) - Houilles (R1)

Espérance Aulnaysienne (R1) - Red Star (N)

Drancy (N3) ou US Villejuif (R1) - FC Morangis Chilly (R2)

Ligue Auvergne Rhône-Alpes :

Ambert Livradois Sud FC (R3) - Velay FC (R1)

Saint-Galmier Chamboeuf (R3) - FC Limonest Dardilly Saint-Didier (N3)

Roannais Foot 42 (R2) - CS Viriat (R3)

FC Vaulx-en-Velin (N3) - US Feurs (N3)

Le Puy Foot 43 (N2) - Chassieu Décines (N3)

AS Domérat (R1) - Andrézieux-Bouthéon FC (N2)

Aurillac FC (R1) - FC Roche Saint-Genest (R2)

US Mozac (R2) - FC Villefranche Beaujolais (N)

Saint-Chamond Foot (R2) - CS Volvic (R1)

As Saint-Genès-Champanelle (R2) - FC Espaly (N3)

FC Plaine Tonique (R3) - Bourg-Péronnas (N2)

Plastics Vallée (R2) - AS Saint-Priest (N3)

Rumilly Vallières (N3) - Lyon la Duchère (N3)

OC Eybens (R3) - FC Bourgoin-Jallieu (N2)

Neuville (R1) - Ain Sud (N3)

FC Péageois (R3) - Thonon Evian Grand Genève (N2)

FC Chaponnay-Marennes (R2) - US Annecy le Vieux (R2)

AS Misérieux Trévoux (R1) - Chambéry (N3)

FC Seyssins (D1) - AS Montchat (R2)

Hauts Lyonnais (N3) - FC Rhône Vallée (R1)

Ligue Grand Est :

FC Bogny (R1) - ES Villerupt Thil (R1)

Athletic Cuvry Augny (D1) - Reims Sainte-Anne (N3)

FC Métropole Troyenne (N3) - FC Nogentais (R1)

Chaumont FC (R1) - FC Côte des Blancs (R2)

Audum (R3) - SAS Épinal (N)

ES Fagnières (R1) - ES Thaon (N3)

Eloyes (R2) - Jarville JF (R1)

AS Pagny sur Moselle (R1) - APM Metz (R1)

St Die Kellermann (R2) - US Thionville Lusitanos (N3)

St Meziery (R1) - FC Hagondange (R2)

Remering-Villing (D2) - Hombourg Haut (R1)

Sarreguemines FC (R1) - Reipertswiller (R1)

Still Mutzig (R1) - FC Mulhouse (R1)

FC Saint-Louis Neuweg (R1) - FCSR Haguenau (N2)

FCSR Obernai (R2) - SR Colmar FA (N2)

US Sarre-Union (N3) - AS Illzach Modenheim (R1)

FCE Schirrhein (R2) - FC Geispolsheim (R1)

FC Bischheim Soleil (R1) - ASC Biesheim (N2)

Erstein (R2) - US Forbach (R1)

Schweighouse Moder (R2) - ASTR Wittenheim (R3)

Ligue Centre Val-de-Loire :

US Petite-Beauce (D1) - FC De Montlouis (N3)

SC Malesherbois Football (R2) - Avoine Olympique Chinon Cinais (N2)

SO Romorantin (N2) - Tours FC (N3)

Etoile Bleue St Cyr (R2) - Vierzon FC (N3)

St-Privé St Hilaire FC (N2) - US Orléans (N1)

Châteauneuf (D1) - La Berrichonne de Châteauroux (N1)

Ligue Bretagne :

AS Menimur (R1) - US Saint-Malo (N2)

AS Ginglin Cesson (R1) - Stade Briochin (N2)

Vannes OC (N3) - GSI Pontivy (N3)

RC Ploumagoar (R2) - Stade Pontivyen (N3)

CPB Bréguigny (N3) - Paotred Dispount (N3)

Stade Plabennec (N3) - GDR Guipavas (R1)

Keriolets Pluvigner (R1) - Dinan Léhon (N2)

AC Rennes (R3) - US Châteaugiron (R3)

Plouhinec FC (R2) - AS Vitré (N3)

FC Beauregard (R2) - EA Saint-Renan (R1)

ES Plescop (R2) - US Fougères (N3)

AS Vignoc (R1) - Stade Paimpolais FC (R2)

Plougastel FC (R1) - Loudéac OSC (R1)

US Liffré (R1) - Espérance Chartres de Bretagne (R1)

AS Plobannalec (R2) - TA Rennes (N3)

Ligue Corse :

FC Balagne (N3) - Squadra Valincu Alta Rocca Rizzanese (R1)

AS Furiani-Agliani (N2) - FC Borgo (N2)

Ligue Hauts de France :

La Sentinelle (R3) – Longueau (R1)

Corbie (D1) – Camon (R1)

Le Quesnoy (R3) – Calonne Liévin (D1)

Villers Outreaux (R3) – Chambly (N2)

Arras (R1) – Calais (R1)

Hénin Olympique (D2) – Noeux-les-Mines (R1)

Doullens (D1) – Verneuil (D1)

Chantilly (N3) – Cambrai (R1)

Calonne Ricouart (R3) – Pays de Saint Omer (R1)

Bondues (R1) – Maubeuge (R1)

Montdidier (R3) – Saint-Amand (N3)

Leffrinckoucke (D1) – Croix (N3)

Itancourt (R1) – Wasquehal (N2)

Raismes (R2) – Loon Plage (R1)

Blériot Plage (R3) – Avion (R1)

Anzin St Aubin (R2) – Feignies-Aulnoye (N2)

Grande Synthe (R1) – Boulogne-sur-Mer (N2)

Coulogne (R3) – Choisy-au-Bac (R1)

Lomme Délivrance (D2) – Le Pays du Valois (N3)

Provin (R1) – Le Portel (R2)

Gouvieux (R2) – Laon (R1)

Ligue Nouvelle-Aquitaine :

Morlaas Est Béarn FA (R2) - CA Neuville (R1)

MAS A.C (R3) - Panazol AS (N3)

Aunis A.F.C (R3) - Saint-Paul Sports (N3)

Rive droite 33 FC (R3) - Vainqueur dernier match 6e tour

CMO Bassens (R3) - Angoulême Charente FC (N2)

ETS Château Larcher (R3) - Isle J.A (R2)

CS Feytitat (R1) - Bergerac Périgord FC

Périgny FC (R2) - Stade Poitevin (N3)

Saint-Emilion (R2) - Chauray FC (N3)

Biarritz J.A (R2) - Trélissac FC (N2)

Rochefort FC (R1) - Etoile Maritime (R1)

Aviron Bayonnais (N3) - Niort (N1)

Libourne (N2) - SO Châtellerault (N3)

Jeunesse Villenave (R1) - Parthenay/Viennay (R2)

Ligue Normandie :

Gonfreville (R1) – Villers-Houlgate (N3)

Flers (N3) - Oissel (N3)

L’Aigle ou Eu (R3) – Dieppe (N3)

AG Caen (N3) - Caucriauville (R1)

Douvres (R2) - Saint-Georges-des-Groseillers (R3)

Pointe-Hague (R1) – Dives-Cabourg (N3)

Avranches (N1) - Vire (N2)

La Croix Vallée Eure (D2) - Équeurdreville (R1)

Barentin (R3) – Rouen (N1)