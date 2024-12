Inter Milan : Lautaro Martinez se sent sous-estimé

Depuis plusieurs saisons maintenant, Lautaro Martinez s’est affirmé comme l’un des tout meilleurs attaquants du monde. Très prolifique avec l’Inter Milan, l’Argentin est encore en grande forme cette saison. Formant un duo détonnant avec Marcus Thuram, l’Argentin compile six buts et quatre passes décisives en vingt apparitions. Un bilan moins reluisant qu’à l’accoutumée pour l’attaquant de 27 ans qui s’est exprimé longuement au Corriere della Sera. L’occasion pour lui d’expliquer qu’il se considère sous-estimé comme peut en témoigner sa septième place au Ballon d’Or malgré une saison sensationnelle l’année dernière.

«Je suis un attaquant et je vis pour le but, mais il faut aussi analyser le type de jeu que l’on pratique. Je fais progresser l’équipe et cela profite aussi à Thuram. Après avoir gagné la Copa América, je suis rentré quelques jours plus tôt de vacances : le corps vous présente parfois une "facture". (…) Je me sens parfois sous-estimé, mais les trophées collectifs ont une autre valeur. La septième place au Ballon d’Or ne me pèse pas, j’ai eu une année importante. Je veux tout, parce que quand vous commencez à gagner, vous ne voulez pas vous arrêter. Inzaghi ? Lui aussi est sous-estimé, il continue à penser comme un footballeur. Avec lui, j’ai l’impression d’avoir grandi à un très haut niveau.»