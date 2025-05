Ligue des Champions : le PSG fait déjà paniquer l’Inter et l’Italie

Paris Saint-Germain - Inter. Voici l’affiche de la finale de l’édition 2024-25 de l’UEFA Champions League. Une édition particulière puisque c’était la toute première avec le nouveau format mis en place par l’instance dirigeante du football européen. Ce qui n’avait d’ailleurs pas vraiment réussi au départ au club champion de France, qui a su redresser la barre par la suite et passer les tours avec succès. Samedi soir, à l’Allianz Arena de Munich, il restera une dernière marche à gravir pour s’installer en haut du podium européen. Et quelle marche ! Les hommes de Luis Enrique, impressionnants au fur et à mesure de la compétition, vont devoir faire tomber l’Inter, qui a notamment accroché à son tableau de chasse le Bayern Munich et le FC Barcelone.

Le PSG favori ?

Déjà vainqueurs de la coupe aux grandes oreilles par le passé, les Lombards ont récemment été finaliste malheureux en 2023 lors du sacre de Manchester City. Ils auront donc une revanche à prendre, eux qui ne sont pas forcément favoris aux yeux de Michele Tossani. Journaliste pour le Corriere della Serra et Tuttosport, il nous a confié : «je pense que le PSG sera favori pour cette finale. L’Inter est fatiguée et ici, on parle beaucoup de la possibilité que Simone Inzaghi puisse mettre fin à son aventure à Milan.» Valentina Clemente, spécialiste du football italien qui a notamment couvert l’actualité du PSG en France durant plusieurs années, est, elle, moins sûre.

«Pour moi, il n’y a pas vraiment de favori dans cette rencontre. Chacun a ses forces et ses limites qu’on connaît d’un côté comme de l’autre. Peut-être que le PSG est un peu plus sur une meilleure lancée que l’Inter, qui arrive moins à son avantage à ce moment de la saison. Mais ça pourrait être un match très équilibré et on a hâte de les voir. Que le meilleur gagne !» Selon elle, l’Inter a ses chances. D’autant qu’ils ont su montrer un meilleur visage sur la scène européenne.« Après la déception liée à la perte du Scudetto, il est clair que l’Inter doit arriver à ramener à la maison ce titre en Ligue des Champions. On a déjà vu la différence entre les matches de championnat et les matches en Ligue des Champions. En C1, ils se sont montrés beaucoup plus impliqués face à de grands adversaires.»

L’Inter arrive avec des doutes

Elle poursuit : «ils vont tout faire pour battre le Paris Saint-Germain et remporter la Ligue des Champions. D’un autre côté, ce n’est pas facile pour l’Inter. On parle beaucoup du possible départ de Simone Inzaghi. Il n’y a pas une ambiance vraiment bonne entre le club et les supporters, qui se sont plaints hier de leurs difficultés à se rendre à Munich pour assister à la finale. Il y a clairement de la déception pour le Scudetto. Donc ils n’arrivent pas dans les meilleures conditions mentales pour ce défi. Mais on sait aussi que ce genre de matches tout peut se passer. Ce que je trouve intéressant, c’est qu’on peut parler d’un duel de gardiens dans le sens où Donnarumma et Sommer ont démontré qu’ils étaient les piliers de ces équipes lors des dernières sorties en Ligue des Champions.»

Elle précise : «Sommer a été incroyable sur les derniers matches. Dans un match à haute tension en Ligue des Champions, ces deux joueurs sont appelés à faire la différence. C’est très intéressant. On change de perspective. Selon moi, la différence va se faire sur les gardiens de but.» Mais il y aura du beau monde de part et d’autre sur la pelouse à Munich. Pour Michele Tossani, le PSG a d’autres armes qui peuvent faire une grande différence. «Je pense que le trio offensif avec Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et l’un des deux entre Bradley Barcola ou Désiré Doué peut poser des problèmes au système de marquage individuel de l’Inter. Pour gagner, l’Inter devra augmenter l’intensité et l’impact physique au milieu de terrain, et créer du chaos comme l’ont fait Aston Villa et Arsenal, qui ont été dangereux en jouant de cette manière contre le PSG.»

Des dangers identifiés

Selon Valentina Clemente, certains anciens de Serie A seront attendus par les Milanais. Mais pas seulement. «Kvara ils le connaissent, comme Hakimi… Zawleski a parlé de Désiré Doué. C’est un nom qui revient. Mais en général, dans les déclarations, l’Inter se concentre beaucoup sur elle-même.» Malgré tout, les Lombards ne fanfaronnent pas avant de défier Paris. En conférence de presse, Marcus Thuram a confié : « retrouver le PSG en finale n’est pas une surprise, ils ont un très grand entraîneur, de très grands joueurs, une philosophie de jeu, ils ont prouvé que c’est une des meilleures équipes d’Europe aujourd’hui.» Avec un grand portier selon lui. «C’est un gardien incroyable qui a commencé très jeune à l’AC Milan. Il fait des grandes choses maintenant au PSG. L’un des meilleurs gardiens du monde.»

Si le respect est là, l’Inter ne compte pas se présenter en victime face au PSG comme l’a avoué Simone Inzaghi. «Le PSG est une très bonne équipe, avec de grandes individualités et des joueurs très forts. J’ai beaucoup d’estime pour Luis Enrique, il a donné des principes de jeu précis. On sait qui on va affronter, on va se préparer au mieux. Il faudra une grande Inter. (…) Il manque un dernier pas pour rentrer dans l’histoire, on a effectué un grand parcours jusqu’ici. (…) La perte du championnat a été difficile à digérer, je n’ai pas parlé vendredi après le match à Côme. (…) Est-ce un avantage d’avoir un groupe qui a déjà perdu une finale de C1 ? Absolument. Avoir joué cette finale peut t’aider. Mais en face, il y aura des joueurs qui ont déjà gagné un Mondial, qui ont fait des finales. Il y a un entraîneur qui a déjà gagné la C1.» Prêts pour ce choc, les Italiens espèrent être du côté des gagnants samedi soir en Allemagne.