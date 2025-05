José Mourinho chambre l’Inter sur le triplé manqué

Plus que quelques heures avant la finale de Ligue des Champions entre l’Inter et le PSG (samedi, 21h). Le club italien a besoin d’un succès après la finale perdue il y a deux ans face à Manchester City et ses déceptions en Coupe d’Italie et en Serie A surtout, battu sur le fil par Naples. Le triplé un moment envisagé n’aura pas lieu, ce qui réjouit José Mourinho, auteur de ce fameux triplé en 2010 avec les Nerazzurri.

«Je vais être très méchant, mais très honnête : j’étais inquiet qu’ils puissent faire le triplé parce que je ne voulais pas qu’ils le fassent ! Le triplé est à moi !, plaisante le Special One dans un entretien accordé à Sky Sports. Mais maintenant qu’ils ont perdu le championnat et la Coupe d’Italie (défaite en demi-finale), j’aimerais beaucoup qu’ils remportent la Ligue des champions.»