Udinese : Simone Pafundi dans la cour des grands à seulement 16 ans

A la 85ème minute face au Torino (1-0), l’entraîneur de l’Udinese, Andrea Sottil a fait entrer le jeune milieu offensif italien Simone Pafundi (16 ans), à la place de Nehuén Pérez. Un changement tactique qui lui a permis de fêter sa première apparition de la saison chez les professionnels, sa deuxième en carrière après avoir remplacé Roberto Pereyra en championnat contre la Salernitana l’année dernière. Avec cet événement, il est devenu le premier joueur né en 2006 à disputer une rencontre de Serie A. En deux saisons avec la Primavera de l’Udinese, Pafundi combine de très belles statistiques individuelles : 9 buts et 15 passes décisives en 36 rencontres jouées depuis 2021.

«C’est un garçon extrêmement utile qui s’entraîne avec nous depuis quatre ou cinq mois - nous avions peur de le lancer dans le bain trop tôt. C’est un talent incontesté, il a la capacité de devenir un joueur de haut niveau, comme tous les jeunes de l’équipe, comme Udogie et Samardzic. Mais ils ont beaucoup de travail à faire ils ne sont qu’au début de leur ascension», avait déclaré l’ancien entraîneur des Primi Bianconeri d’Italia, Gabriele Cioffi pour le site officiel du club en mai 2022. C’est ce dernier qui a décidé de l’intégrer au groupe professionnel après la signature de son premier contrat pro le 14 mars dernier. Un début de développement parfaitement repris par Andrea Sottil aujourd’hui, son successeur sur le banc de l’Udinese.

Déjà appelé par Roberto Mancini

Mais les premiers gros rebondissements pour le jeune frioulan au sang napolitain ont bien eu lieu cette saison. Présent sur la feuille de match de son équipe onze fois sur les 21 journées de Serie A, Simone Pafundi est plus que jamais intégré au groupe professionnel. Même s’il ne rentre pas souvent et qu’il retourne parfois en Primavera pour camper le rôle de leader chez les jeunes, il a déjà tapé dans l’œil de Roberto Mancini, sélectionneur de la Nazionale. Présélectionné pour un stage en mai puis appelé officiellement en novembre dernier, le jeune joueur de 16 ans fête sa première cape face à l’Albanie lorsqu’il entre en jeu à la place de Marco Verratti. Un record de précocité inédit depuis 100 ans, qui bat l’avance déjà impressionnante de Gianluigi Donnarumma ou Giorgio Scalvini lors de leur première sélection : «L’émotion était grande, forte, un rêve que je fais depuis que je suis tout petit. Tout était très beau», s’était réjoui l’adolescent qui affiche aussi de belles performances chez les U-17 (5 sélections, 4 buts).

Avec des qualités aussi développées, ce petit gaucher agile, technique et rapide est déjà un spécialiste des coups francs et des penaltys. Il possède ainsi toutes les armes pour continuer son éclosion dans une équipe réputée pour bien développer les jeunes joueurs. A Udine, certains le comparent déjà à Roberto Baggio et espèrent voir ce diamant se polir efficacement pour le plus grand bien de la Squadra Azzurra en pleine reconstruction depuis la non-qualification pour la Coupe du Monde au Qatar. Et le plus important, ce qui plaît énormément à ses préparateurs et ses entraîneurs : sa maturité, son attitude et son sérieux. L’Inter Milan et le Napoli se sont déjà renseignés cet hiver pour une possible signature prochaine.