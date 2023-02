Serie A : Yann Karamoh offre une précieuse victoire au Torino contre l’Udinese

A quelques heures du Derby della Madonnina entre l’Inter Milan et l’AC Milan, la Serie A proposait ce dimanche après-midi une autre petite affiche loin d’être inintéressante entre l’Udinese et le Torino, au Stade Olimpico Grande Torino, lors de la 21ème journée de Serie A. Une rencontre importante et décisive dans la quête de la 7ème place synonyme de qualification en Ligue Europa Conférence. Et à ce petit jeu, ce sont les Granata qui remportent le gros lot (1-0) grâce à une réalisation de l’attaquant franco-ivoirien Yann Karamoh (49e), récompensé logiquement de sa belle première période.

Malgré l’entrée en jeu de la nouvelle recrue hivernale Florian Thauvin (73e), les joueurs d’Andrea Sottil ne sont pas parvenus à égaliser au cours de la seconde période. Au classement, le Torino dépasse son adversaire du jour et campe désormais la 7ème position du championnat italien, tandis que l’Udinese descend à la 8ème place. Le weekend prochain, les Turinois iront en Lombardie affronter l’AC Milan. Les Friulani accueilleront à la maison Sassuolo lors de la 22ème journée de Serie A.

