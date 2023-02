Udinese : comment intégrer Florian Thauvin dans le système d’Andrea Sottil ?

La suite après cette publicité

Retour en Europe pour Florian Thauvin (30 ans). L’ancien joueur de l’OM et de Newcastle, libre après sa rupture de contrat avec le club mexicain des Tigres UANL, a posé ses valises en Italie dans la belle région du Frioul et va ainsi découvrir un nouveau championnat. L’Udinese a pris le temps de finaliser les derniers détails de la transaction, à commencer par la visite médicale du champion du monde 2018 ce lundi, avant d’officialiser l’arrivée du Français à quelques heures de la fermeture du mercato hivernal. Plusieurs questions se posent désormais autour de cette signature surprise : le niveau actuel de FloTov pour un championnat du Big Five européen mais aussi sa capacité à s’intégrer dans un système tactique aussi strict et rigoureux que celui de l’entraîneur italien Andrea Sottil.

«C’est clair que les absences de Pereyra et Deulofeu, qui sont très importants pour nous, vont nous amener à changer les choses. Les différentes caractéristiques de chaque joueur feront la différence. Mon travail sera précisément d’en tirer le meilleur parti. Le moral est bon et l’équipe se porte très bien et ils m’ont montré, au cas où j’aurais eu des doutes, qu’ils étaient un groupe composé de grands joueurs responsables, très soudés et avec un grand sentiment d’appartenance», s’est alors rassuré le tacticien de 49 ans, avant la rencontre contre le Hellas Vérone ce lundi soir, lors de la 20ème journée de championnat. Si l’Udinese a réalisé une première partie de saison très positive, la reprise depuis la fin de la trêve internationale est un peu plus compliquée avec notamment deux défaites - contre la Juventus (1-0) et Bologne (1-2), et un match nul face à Empoli (1-1). L’ombre de la crise est encore loin mais avec les absences des cadres, Roberto Pereyra et surtout Gerard Deulofeu peuvent resserrer la course à la 7ème place, et Thauvin débarque à Udine avec des responsabilités.

Un renfort tant attendu

C’est la raison principale de l’arrivée de Florian Thauvin chez les actuels 7èmes de Serie A. Entré en jeu à la 77ème minute face à la Sampdoria (0-1), lors de la 19ème journée, Gerard Deulofeu est ressorti quelques minutes plus tard pour une douleur au genou. Le club italien a finalement communiqué la mauvaise nouvelle cette semaine. L’opération est nécessaire, ce qui signifie que l’ailier espagnol sera absent jusqu’à la fin de la saison : «L’Udinese Calcio annonce que, suite à la consultation spécialisée effectuée, Gérard Deulofeu devra subir une opération de renforcement capsulaire au genou droit afin d’augmenter sa stabilité. L’opération sera réalisée à la clinique Villa Stuart à Rome », a écrit le club italien dans son communiqué officiel. Un coup dur puisque l’Espagnol était le maître du collectif frioulien avec 2 buts et 6 passes décisives.

Dans le 3-5-2 installé par Andrea Sottil depuis son arrivée sur le banc de l’Udinese en juin dernier, en lieu et place de Gabriele Cioffi, Florian Thauvin prendra probablement la place de Gerard Deulofeu, à savoir dans le duo offensif avec l’attaquant portugais Beto (auteur de 7 buts en championnat). Attention néanmoins à l’émergence de l’attaquant nigérian Isaac Success (quatre passes décisives) qui s’est montré capital en joker de luxe sur le banc de l’Udinese. Il continue de montrer de très belles qualités techniques et créatives dans le onze de départ, depuis les pépins physiques de Deulofeu. Est-ce qu’Andrea Sottil va préférer maintenir le duo avec Beto et Success qui se connaissent parfaitement ? Ou chambouler sa ligne offensive en intégrant Thauvin et ainsi risquer le déséquilibre ?

Un nouveau poste à découvrir ?

Et si Florian Thauvin se muait en milieu de terrain relayeur ? L’Udinese s’apprête à vendre Jean-Victor Makengo à Lorient et donc perdre un milieu dans sa rotation. Dans le 3-5-2 de Sottil, le trio central s’avère être la partie la plus indispensable avec les titularisations régulières de Walace, Lazar Samardzic et de Tolgay Arslan. L’entraîneur italien a que très rarement modifié ce trident mais l’arrivée de Thauvin pourrait apporter une nouvelle pièce au cœur du jeu frioulien, ce qui permettrait ainsi de conserver le duo Beto-Success en pointe de l’attaque. Dans cette optique, l’ancien Marseillais viendrait plutôt pallier les pépins musculaires du milieu Roberto Pereyra. Mais l’interrogation qui règne dans cette hypothèse de Thauvin au milieu : est-il capable d’assimiler aussi rapidement l’un des plans de jeu les plus stricts, rigoureux et organisés de Serie A ? Débarquer en pleine saison n’est jamais simple, encore plus si les responsabilités viennent avec.

Hormis ponctuellement, Florian Thauvin n’a jamais réellement évolué dans un système en 3-5-2, ce qui rend donc son arrivée encore plus surprenante. À Bastia, Marseille, Newcastle comme aux Tigres, le natif d’Orléans a rarement joué à deux devant ou au milieu dans un bloc central aussi bas de manière régulière. Il sera intéressant de voir comment Andrea Sottil utilisera les qualités du Français. C’est un véritable système inédit pour Flotov, qui arrive dans un collectif déjà bien huilé et surtout au sein de la septième meilleure attaque d’Italie cette saison. A noter que l’Udinese est encore en lice pour glaner un ticket qualificatif pour la Ligue Europe Conférence. Une concurrence rude avec plusieurs clubs dont le Torino, Empoli, Bologne ou encore Monza et la Fiorentina.