Serie A : l’Udinese se sort du piège de la Sampdoria

Avant-dernier au classement et relégable de Serie A, la Sampdoria de Gênes recevait l’Udinese, huitième et à 9 points du top 5, dans le cadre de la 19e journée du championnat italien. Les deux formations semblaient se quitter finalement sur un score vierge et de parité, mais les Bianconeri s’imposaient finalement sur la plus petite des marges (1-0).

Pourtant, les locaux dominaient la rencontre et se créaient pas mal d’occasions, sans de réussite dans le dernier geste. En témoigne notamment la frappe juste au-dessus de R. Vieira en seconde période (61e). Les Bianconeri étaient également dangereux sur certaines situations, par le biais de Becao (72e) et Bijol (85e), avant qu’Ehizibue ne débloque la partie grâce à un mauvais alignement de la défense adverse (88e). Trois points qui permettent aux visiteurs de reprendre leur septième place devant le Torino, la Samp est à 7 points du premier relégable…

