Florian Thauvin rebondit à l’Udinese !

La suite après cette publicité

Un mariage raté. Entre Florian Thauvin et les Tigres de Monterrey, l’histoire d’amour aurait pu être belle. Libre à la fin de son contrat à l’Olympique de Marseille, le champion du monde 2018 avait décidé de s’envoler pour le Mexique comme son compatriote et ami André-Pierre Gignac. Comme lui, il espérait conquérir le cœur des supporters et devenir pourquoi pas une légende de ce club. Accueilli comme une rockstar dès son arrivée, "Flotov" avait tout pour y arriver. Et pourtant, il n’a pas réussi à relever cette mission, lui qui a quitté le club le 23 janvier dernier.

En effet, les Tigres ont officialisé la fin de son aventure. «Le Club Tigres informe que la décision a été prise de mettre fin à la relation contractuelle avec le joueur, Florian Tristán Mariano Thauvin. Nous remercions Florian pour les efforts et le professionnalisme dont il a fait preuve tout au long de l’année et demie qu’il a passée avec nous et lui souhaitons beaucoup de succès dans ses futurs projets.» Déçus par le rendement du joueur, auteur de 8 buts et 5 assists en 38 matches toutes compétitions confondues, les Mexicains ont surtout dû s’en séparer pour libérer une place pour un joueur étranger dans leur effectif.

À lire

Serie A : pas de vainqueur entre Udinese et l’Hellas Verone

Un champion du monde à l’Udinese

Avec l’arrivée de Nico Ibáñez, les Tigres ont donc décidé de sacrifier Florian Thauvin. Mais la résiliation du contrat était unilatérale. Ainsi, le Français, qui conteste l’argument évoqué par les Tigres pour justifier son licenciement, ne s’est pas laissé faire puisqu’il s’est présenté le lendemain à l’entraînement. Mais l’accès lui a été refusé et APG a dû venir discuter avec lui et le club pour calmer le jeu. Cette affaire pourrait ne pas être terminée puisqu’il pourrait saisir la commission des litiges de la fédération mexicaine, voire le Tribunal arbitral du sport (TAS).

La suite après cette publicité

En parallèle, le footballeur de 30 ans a trouvé un nouveau club. Courtisé par plusieurs écuries en Europe, comme expliqué sur notre site, Florian Thauvin a finalement dit oui à l’Udinese. Le club italien a officialisé la nouvelle. «Un champion du monde arrive en noir et blanc. Florian Thauvin est un nouveau joueur de l’Udinese. L’attaquant français a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2025. Joueur au talent cristallin et à la classe, Thauvin est un attaquant capable de varier sur le front offensif, doué d’une grande technique et d’un sens du but.» Après la Ligue 1 et la Liga MX, le champion du monde 2018 va donc découvrir le Serie A avec une équipe classée en septième position au classement. Un nouveau départ pour "Flotov", qui espère repartir du bon pied dans la botte d’Italie.