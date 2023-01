Serie A : nouvelle victoire au forceps pour la Juventus face à l’Udinese

Suite de la 17ème journée de Serie A ce samedi avec une rencontre de haut de tableau entre la Juventus et l’Udinese à Turin. Forte de sept victoires de rang en championnat sans prendre le moindre but, la Vieille Dame de Turin pouvait mettre la pression sur l’AC Milan en s’emparant provisoirement de la deuxième place avant le match entre les Rossoneri et l’AS Roma ce dimanche. Juste avant le coup d’envoi, un vibrant hommage était d’ailleurs rendu aux anciens Bianconeri Ernesto Castano et Gianluca Vialli, récemment décédés. En début de rencontre, le bloc bas des Turinois tenait bien le choc face aux Frioulans qui n’arrivaient pas à se montrer réellement dangereux en attaque. La première situation chaude était finalement pour les Juventini lorsque Angel Di Maria proposait un centre qui accrochait la tête de Daniele Rugani aux six mètres mais Marco Silvestri réalisait une superbe parade (19e). Peu après l’heure de jeu, le gardien de l’Udinese sortait une nouvelle fois le grand jeu. Dans la surface adverse, Fabio Miretti glissait en finesse la balle à Moise Kean qui butait à bout portant sur Marco Silvestri (38e).

En fin de première période, le milieu brésilien Walace envoyait une frappe cadrée que Wojciech Szczesny arrêtait en deux temps (42e). Au retour des vestiaires, malgré du mieux dans le jeu de la Vieille Dame, les joueurs de Massimiliano Allegri n’arrivaient toujours pas à trouver la faille. Moise Kean (51e) puis Filip Kostic (55e) se cassaient les dents sur l’arrière garde frioulane. Alors que les entraineurs des deux équipes procédaient à de nombreux changements après l’heure de jeu, la rencontre ne s’emballait pas et le score ne bougeait pas jusqu’au tous derniers instants de la partie. Après un superbe enchaînement de Federico Chiesa, l’Italien centrait pour Danilo qui pouvait conclure à bout portant (85e, 1-0). Au classement, cette victoire permet à la Vieille Dame de reprendre provisoirement la place de dauphin du championnat italien à l’AC Milan.

