Serie A : la Spezia maîtrise le Torino, Bologne renverse l’Udinese

Après le succès de la Lazio contre Sassuolo (0-2) plus tôt dans la journée, la 18ème journée de Serie A se poursuivait ce dimanche après-midi avec la traditionnelle double affiche du Calcio. Le Torino accueillait la Spezia à Turin, tandis que Bologna se déplaçait dans le Frioul pour affronter l’Udinese. Les Granata ont chuté contre les Aquilotti (0-1) avec un but de M’Bala Nzola sur penalty (28e). Les Rossoblu ont su créer la surprise à Udine. Pourtant menés après l’ouverture du score précédente de Beto (10e), Bologne repart avec la victoire (1-2) grâce aux réalisations de Nicola Sansone (59e) et Stefan Posch (80e).

Au classement, l’Udinese reste 8ème, non loin du Torino qui campe le ventre moi à la 10ème position. La Spezia marque de précieux points et remonte à la 16ème place, alors que Bologna est toujours 13ème. La semaine prochaine, les Piémontais iront à Florence pour jouer la Fiorentina. Les Aquilotti ouvriront la porte de leur stade à l’AS Roma. Les Friulani se déplaceront à la Sampdoria. Les Rossoblu accueilleront Cremonese, dans le cadre de la 19ème journée du championnat italien.

