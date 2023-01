Serie A : la Lazio gagne à Sassuolo et se rapproche du podium

Dans le cadre de la 18e journée de la Serie A, la Lazio se déplaçait sur la pelouse de Sassuolo pour tenter de conforter provisoirement sa cinquième place au classement, à égalité avec l’Atalanta Bergame mais profitant d’une différence de buts favorable. Le club de la capitale perdait Ciro Immobile, sorti après seulement 15 minutes de jeu, mais s’en sortait bien, avec un succès sur la plus petite des marges (1-0).

La suite après cette publicité

Au Mapei Stadium, le premier but était inscrit par Mattia Zaccagni, sur un penalty provoqué par Jeremy Toljan avant la pause (45+3e), avant que Felipe Anderson n’enfonce les Neroverdi en fin de match (90+4e). Trois points importants qui permettent aux hommes de Maurizio Sarri de prendre de l’avance sur la Dea et ainsi revenir à trois points du podium, profitant ainsi du revers de la Juventus (à Naples, 5-1) et du nul concédé par l’AC Milan (à Lecce, 2-2).

À lire

Les tifosi du Napoli et de la Roma interdits de déplacement pendant deux mois