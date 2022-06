Amical : l'Argentine écrase l'Estonie grâce à un quintuplé de Lionel Messi !

Après sa belle et large victoire contre l'Italie mercredi soir lors de la Finalissima (3-0), l'Argentine avait cette fois-ci rendez-vous avec l'Estonie pour une rencontre amicale à l'Estadio El Sadar de Pampelune, accueillant habituellement le club espagnol d'Osasuna. Côté argentin, Lionel Scaloni alignait sa star Lionel Messi d'entrée dans son 4-3-1-2 mais laissait notamment Angel Di Maria ou Paulo Dybala sur le banc. En face, le Suisse Thomas Haberli partait sur un 5-3-2 avec le duo Zenjov-Sorga devant. Dans un stade légèrement acquis à leur cause, les Argentins confisquaient rapidement le ballon et Messi voyait sa première tentative, sur coup-franc direct, être repoussée par le mur (5e). Mais quelques instants plus tard, la rencontre basculait déjà.

Fauché par Igonen, le gardien adverse, Pezzella obtenait un penalty dès le début de la partie. Forcément, Messi s'emparait du ballon et le joueur du Paris Saint-Germain laissait Igonen sur ses appuis pour l'ouverture du score (9e, 1-0). Face à une Albiceleste bien solide dans l'entrejeu, notamment avec De Paul et Mac Allister, les Estoniens avaient du mal à approcher la surface d'Armani, qui vivait un début de match plus que tranquille. De l'autre côté du terrain, Mac Allister pouvait justement tenter sa chance mais sa frappe fuyait finalement le cadre (16e). Dans son rôle de numéro 10, Messi pouvait lui bien décrocher pour organiser le jeu de son équipe entre les lignes, mais le bloc adverse était globalement en place. N'arrivant pas à être dangereuse, l'Estonie tentait alors la profondeur vers son numéro 10 Zenjov, en vain.

Messi dans un très très grand soir

De l'extérieur de la surface, Alvarez cherchait lui à tromper la vigilance d'Igonen mais ce dernier n'était pas inquiété (24e). Et sur l'action suivante, Armani sauvait véritablement l'Argentine en remportant son duel avec Zengov, parfaitement lancé dans le dos de la défense (25e). Messi et ses partenaires poussaient clairement pour le but du break et après un une-deux, la star du PSG ne cadrait pas son ballon enroulé (38e). Le tir puissant de Molina était lui dévié (40e). Mais l'échéance était seulement retardée. Après un excellent travail de De Paul, Papu Gomez sevrait magnifiquement Messi dans la surface qui finissait le travail du gauche, dans la lucarne (45e, 2-0). Cruel donc pour l'Estonie qui encaissait un nouveau but avant la pause... et un autre juste après !

Quintuplé de Messi 🇦🇷 ! 😱#ARGEST — Foot Mercato (@footmercato) June 5, 2022

Sur un sublime centre en une touche de Molina, Messi surgissait devant son adversaire pour marquer cette fois-ci du pied droit et donc signer un triplé (48e, 3-0). L'équipe de Lionel Scaloni était en feu en ce début de deuxième acte et De Paul, d'une frappe bien croisée, manquait de peu le quatrième but des siens (52e). Mais après une série de changements de chaque côté, les filets tremblaient encore. Et c'était toujours le même, Messi, qui marquait en profitant d'une incroyable incompréhension dans la défense adverse pour son quatrième but (71e, 4-0). Le numéro 10 argentin signait ainsi le premier quadruplé de sa carrière en sélection, rien que ça ! Mais Messi en voulait encore plus. Sur l'action suivante, le numéro 30 du PSG envoyait le ballon au fond des filets pour la cinquième fois de la soirée (76e, 5-0)... Grâce à un Messi stratosphérique, l'Argentine l'emportait donc facilement dans ce match amical. Et la prestation de l'Argentin va forcément faire beaucoup réagir.