PSG-Lorient : la réaction alarmante de Marquinhos

Battu lourdement par Lorient, le Paris Saint-Germain s’est incliné une troisième fois au Parc des Princes, cette saison, contre Lorient (1-3). Une défaite alarmante dans cette fin de saison, qui pourrait mettre en péril la course au titre. Au micro de Canal +, Marquinhos a assuré que le prochain match, contre l’ESTAC, sera décisif.

«Je pense que, quand le résultat ne vient pas, cela explique beaucoup de choses. On veut gagner ce titre, on est en fin d saison, il ne faut pas le laisser filer avec des matches comme ça, à la maison. On a tenté des choses qui n’ont pas marché, Lorient a trouvé nos points faibles, il faut savoir se valoriser. Non, ce n’est pas un problème de motivation, on a essayé de mettre des choses en place, mais on était très en retard, il ne faut pas prendre de buts dans les moments difficiles. Là, c’est des détails qui ont fait la différence, on n’a pas réussi à faire mieux après la mi-temps. Avec un carton rouge, c’est dur, mais il faut se remettre au travail. Dans ce Championnat, on a eu des hauts et des bas, le prochain match va être décisif pour le titre», a-t-il assuré.

