Real Madrid : une ancienne légende pointe du doigt l’attitude des joueurs

Ancien joueur, entraîneur et directeur sportif du Real Madrid, Jorge Valdano est un personnage iconique de l’histoire de la Casa Blanca, dont l’opinion compte toujours beaucoup dans les couloirs de Santiago Bernabeu. Au micro de Movistar+, l’Argentin a voulu donner son point de vue sur la situation entre le Real Madrid et Barcelone, et n’a pas mâché ses mots concernant l’attitude du groupe.

La suite après cette publicité

«Barcelone ne savait pas vraiment à quoi allait ressembler cette saison, notamment parce que Madrid venait de remporter la Ligue des champions et la Liga et de recruter Mbappé, ce qui leur a donné un coup de pouce moral. On avait l’impression que Madrid se disait : "J’ai tout gagné sans Mbappé, avec Mbappé je gagnerai tout sans courir"», a analysé Valdano froidement pour justifier les différents succès du Barça contre le Real Madrid cette saison. Un excès de confiance en eux qui pourrait bien conduire le Real à une triste saison blanche.