Sporting : quadruplé de Gyökeres pour l’une des dernières de Ruben Amorim

Une pluie de buts s’est abattue sur Lisbonne ce soir, comme pour mettre à l’honneur Ruben Amorim. Pour l’un de ses derniers matches sur le banc du Sporting, le technicien portugais et futur entraîneur de Manchester United a en effet vu ses hommes l’emporter avec la manière contre Estrela (5-1).

La suite après cette publicité

Un succès qu’on peut surtout mettre au crédit de Viktor Gyökeres, inarrêtable depuis le début de saison et tout simplement auteur d’un quadruplé. En 10 matches de championnat, le Suédois cumule déjà 16 buts et semble bien parti pour battre son propre record, établi la saison dernière pour sa première année au Portugal (29 buts en 33 matches). Après l’entraîneur Amorim et le directeur sportif Hugo Viana, on ne se fait plus trop d’illusions : Gyökeres devrait être le prochain à s’envoler.