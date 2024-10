Qui est Hugo Viana, le futur directeur sportif de Manchester City ?

C’est un petit séisme qui a secoué Manchester City. Après 12 ans passés au club, on apprenait cette semaine que Txiki Begiristain, architecte de la réussite et de la domination piétinante des Cityzens depuis près d’une décennie, allait quitter le club à l’issue de la saison. Mais il n’aura pas fallu bien longtemps avant que les doutes sur l’identité de son successeur ne soient levés. Rapidement, le nom du directeur sportif du Sporting Portugal, Hugo Viana, a fait surface, et les dernières informations de la presse britannique s’accordent même à dire que le Portugais de 41 ans endossera son nouveau costume dès le mois de juin.

Une ascension express pour l’ancien international portugais (29 sélections entre 2001 et 2012), dont la carrière de joueur ne s’est arrêtée qu’en 2016, après trois dernières piges lucratives aux Émirats arabes unis. 11 mois plus tard, en mai 2017, il était nommé directeur sportif de Belenenses, modeste club de D1 portugaise, puis retrouvait le Sporting, club de son enfance, au mois de novembre de la même année. Et c’est donc là-bas, plus de 15 ans après avoir fait le bonheur du public portugais en tant que joueur, que Viana a su se construire une solide réputation comme dirigeant.

De très gros coups à son actif sur le mercato

Si le Sporting peut s’enorgueillir d’avoir enregistré plus de 200 millions d’euros de bénéfices depuis 5 ans sur ses ventes, il peut rendre grâce à son architecte, qui a initié une politique audacieuse sur le marché des transferts, avec un accent porté sur les jeunes joueurs les plus prometteurs. Parmi ses gros coups : Manuel Ugarte, vendu au PSG pour plus de 60 millions en 2023, Pedro Porro, cédé à Tottenham pour 40 millions, un an après en avoir déboursé 8 pour l’arracher à… Manchester City, ou encore Matheus Nunes, qu’il devrait donc retrouver chez les Skyblues cinq ans après l’avoir récupéré pour une bouchée de pain du côté d’Estoril (950 000€, et il avait été vendu 47 M€ à Wolverhampton).

Pour les amateurs de Ligue 1, il est également à l’origine des ventes de Raphinha à Rennes en 2020, ou plus récemment de Nuno Mendes, au PSG. En ce qui concerne le recrutement de Viktor Gyokeres, délogé de Coventry en 2022 pour une vingtaine de millions d’euros, cette réussite est à mettre à son crédit de la même façon. L’été prochain, il ne serait d’ailleurs pas insensé d’imaginer le Suédois s’envoler vers d’autres cieux pour une somme à neuf chiffres… En attendant, aussi, de savoir pour combien partiront l’attraction Goncalo Inacio, le prometteur Ousmane Diomandé, le désormais confirmé et capitaine Morten Hjulmand, ou encore le bourreau du LOSC, Zino Debast.

Son duo avec Amorim a fait des merveilles

Evidemment, cette stratégie de recrutement a aussi permis au Sporting de combiner rentabilité économique et réussite sportive ces dernières années. Car depuis 2020, année qui coïncide avec la nomination osée de Ruben Amorim au poste d’entraîneur - il avait été délogé de Braga pour la somme importante de 10 millions d’euros alors qu’il n’avait dirigé que 13 matches - le club portugais a retrouvé des hauteurs qui étaient autrefois les siennes. En 2021, les «Leões» ont ainsi mis fin à une disette de 19 années sans titre de champion du Portugal, avant d’être de nouveaux sacrés l’été dernier. Ce serait aussi faire offense au football portugais d’oublier les 6 autres trophées nationaux remportés depuis 2019.

Grâce à son réseau tentaculaire tissé lors de ses années passées à Newcastle et à Valence, Viana devrait apporter à Manchester City son expertise des championnats européens. Sa parfaite connaissance du marché portugais s’inscrit également dans ce cadre, alors que le club anglais s’est récemment découvert une appétence pour les talents portugais, ou de Liga Portugal. Bernardo Silva, Ruben Dias, Ederson, ou plus récemment Matheus Nunes ont rallié le quadruple champion d’Angleterre en titre. En attendant, qui sait, l’arrivée de Ruben Amorim pour succéder à Pep Guardiola à l’avenir.