Nico Williams déclare sa flamme à Lamine Yamal

Durant l’été, le duo Lamine Yamal-Nico Williams a été précieux pour la sélection espagnole. Les deux hommes ont participé à la conquête du titre de champion d’Europe. Quelques mois plus tard, le joueur de Bilbao a évoqué son entente avec le crack du FC Barcelone lors d’une interview à El Mundo. «Je pense que vous pouvez dire que nous avons des personnalités identiques ou très similaires et que nous aimons les mêmes choses. C’est un gamin avec qui je m’entends bien et que j’essaie toujours de conseiller le plus possible comme mon frère Iñaki l’a fait avec moi. Il est dans une belle vitrine et il est une star mondiale à 17 ans. C’est fou. Tout ce qui se passe bien pour Lamine me rend heureux. C’est un grand joueur qui est encore en train de mûrir et je pense qu’il n’a pas de limite s’il continue à faire les choses comme il l’a fait jusqu’à présent. C’est un gamin qui, en plus, n’a pas changé avec le succès. C’est toujours la même personne et je suis très heureux de l’avoir comme ami.»

Puis, il a été interrogé sur ce que Yamal et lui représentent en Espagne aujourd’hui, notamment après les polémiques racistes. «Oui (il représente l’Espagne multiculturelle et multiraciale, ndlr). C’est évident, n’est-ce pas ? Et j’aime l’être. Il est important de faire prendre conscience à tous que de nombreuses personnes viennent en Espagne pour gagner leur pain, pour tenter de réaliser un avenir qu’ils n’ont pas dans leur pays et pour donner une vie meilleure à leurs enfants. Ma famille a fait ce voyage et nous l’avons récemment raconté dans un film qui, je pense, explique parfaitement à quoi ressemblent presque tous ceux qui viennent ici. Je pense que l’Espagne avance sur la bonne voie et nous devons continuer ainsi. Il y a toujours des gens qui tentent de vendre une autre image des immigrés, mais ils constituent une minorité. Je suis très heureux de constater que des progrès sont réalisés dans cette lutte contre le racisme.» Le message est passé.