Qualifs CdM 2022 : la liste de l'Argentine avec Messi, Di Maria et Paredes

Mauvaise nouvelle pour Mauricio Pochettino. La fédération argentine de football vient de dévoiler, ce lundi, la liste des joueurs convoqués par Lionel Scaloni pour la fenêtre internationale de ce mois d'octobre, où l'Argentine doit affronter le Paraguay le 8 octobre, puis l'Uruguay trois jours plus tard avant de défier le Pérou (15 octobre).

Le sélectionneur de l'Albiceleste a, sans surprise, décidé de retenir trois Argentins du PSG, à savoir Lionel Messi, Angel Di Maria et Leandro Paredes, Maurio Icardi étant lui encore laissé de côté malgré un retour en forme intéressant. Cette nouvelle signifie surtout que ces trois hommes manqueront le match contre Angers, le 15 octobre prochain (10ème journée de Ligue 1), programmé moins de 24 heures après la rencontre entre l'Argentine et le Pérou. Marquinhos et Neymar sont eux aussi concernés par ce cas de figure avec le Brésil, pour ne rien arranger pour Mauricio Pochettino.

La liste des 30 joueurs appelés avec l'Argentine