Fernando Torres nouveau coach de la réserve de l’Atlético

Légende de l’Atlético de Madrid et retraité depuis 2019 et sa pige japonaise au Sagan Tosun, Fernando Torres (40 ans) a depuis embrassé une carrière d’entraîneur. Coach de l’équipe U19 de l’Atlético de Madrid dans un premier temps, il vient d’être promu au poste d’entraîneur de l’équipe B es Matelassiers.

«L’entraîneur madrilène, après trois saisons au sein de l’équipe d’entraîneurs de la Juvenil A, fait le saut dans l’équipe réserve rouge et blanc après avoir remporté deux Liga, une Coupe des Champions et la première qualification du club pour le Final Four de la Youth League», peut-on lire dans un communiqué.