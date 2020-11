Ligue 1 : le programme complet de la 13e journée

Après neuf journées de championnat, le classement de la Ligue 1 semble déjà un peu plus crédible avec le retour aux premiers plans du Paris Saint-Germain et de l’OL qui avaient effectué un début de saison cauchemardesque. Alors que la 10e journée débute ce week-end et verra le PSG, leader, accueillir Rennes, sur la dernière marche du podium, la Ligue 1 Uber Eats vient d’officialiser la programmation de la 13e journée du championnat.

Cette dernière aura lieu entre le vendredi 4 décembre et le dimanche 6. Celle-ci verra notamment le PSG se déplacer sur la pelouse de Montpellier le samedi soir. Le LOSC recevra lui l’AS Monaco pour une belle affiche dimanche après-midi. Enfin, l’OL clôturera cette 13e journée en se déplaçant à Metz.

Le programme de la 13e journée de Ligue 1 Uber Eats

Vendredi 4 décembre

21h00 : Nîmes Olympique – Olympique de Marseille (Téléfoot)

Samedi 5 décembre

17h00 : Stade Rennais F.C. – RC Lens (Téléfoot), 21h00 : Montpellier Hérault SC – PSG (Canal +)

Dimanche 6 décembre :

13h00 : LOSC – AS Monaco (Téléfoot), 15h00 : Angers SCO – FC Lorient (Téléfoot), 15h00 : Girondins de Bordeaux – Stade Brestois 29 (Téléfoot), 15h00 : Dijon FCO – AS Saint-Etienne (Téléfoot) 15h00 : FC Nantes – RC Strasbourg Alsace (Téléfoot), 17h00 : Stade de Reims – OGC Nice (Canal +) 21h00 : FC Metz – Olympique Lyonnais (Téléfoot)