Droits TV : Jean-Michel Aulas remercie Canal+

Interrogé au micro de l'After Foot sur RMC, le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas s'est félicité du retour de la Ligue 1 sur Canal +, officialisé par la Ligue de Football Professionnel ce jeudi.

«Il faut être tout à fait conscient que Canal a été le diffuseur historique du foot français, a toujours été présent quand on avait besoin de lui, et là, il le démontre encore aujourd’hui, malgré des prises de position difficiles ces derniers jours. Je suis très heureux pour le football français de cette situation. (...) Quand on est en situation de difficulté, il vaut mieux travailler avec des gens sérieux, solides, qui ont toujours apporté au football cette imagination dont on a besoin», a-t-il indiqué.