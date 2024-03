Ligue 1 : la programmation TV de la 28e journée

Ce samedi soir, la Ligue de Football Professionnel vient d’annoncer la programmation de la 28e journée de Ligue 1. Ainsi, on débutera le vendredi 5 avril à 21h avec un choc entre Lille et l’Olympique de Marseille qui sera diffusé diffusé sur Prime Vidéo. Le lendemain sur la même chaîne à 17h, le Racing Club de Lens recevra Le Havre tandis que le soir à 21h sur Canal + Sport 360 et Canal + Foot, le Paris Saint-Germain affrontera Clermont quelques jours avant de défier le FC Barcelone en Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

Le dimanche 7 avril, on aura le droit à 13h à un duel des extrèmes entre le Stade Brestois et le FC Metz sur Prime Vidéo. Le multiplex de 15h aura lieu sur la même chaîne avec Montpellier - Lorient, Reims - Nice et Toulouse - Strasbourg. L’AS Monaco et le Stade Rennais s’affronteront à 17h05 lors d’un match diffusé sur Canal + Foot. Enfin, le FC Nantes et l’Olympique Lyonnaisse rencontreront à 20h45 lors d’un derby diffusé sur Prime Vidéo.

La programmation de la 28e journée de Ligue 1

Vendredi 5 avril 2024 à 21h00 sur Prime Video

LOSC Lille – Olympique de Marseille

La suite après cette publicité

Samedi 6 avril 2024 à 17h00 sur Prime Video

RC Lens – Havre AC

Samedi 6 avril 2024 à 21h00 sur Canal+ Sport 360 et Canal+ Foot

Paris Saint-Germain – Clermont Foot 63

La suite après cette publicité

Dimanche 7 avril 2024 à 13h00 sur Prime Video

Stade Brestois 29 – FC Metz

Dimanche 7 avril 2024 à 15h00 sur Prime Video

Montpellier Hérault SC – FC Lorient

Stade de Reims – OGC Nice

Toulouse FC – RC Strasbourg Alsace

La suite après cette publicité

Dimanche 7 avril 2024 à 17h05 sur Canal+ Foot

AS Monaco – Stade Rennais FC

Dimanche 7 avril 2024 à 20h45 sur Prime Video

FC Nantes – Olympique Lyonnais