Rennes - Lorient : les compositions sont là

La première journée de Ligue 1 se poursuit avec un duel intéressant entre le Stade Rennais et le FC Lorient. A domicile, les hommes de Bruno Genesio s'articulent en 4-3-3 avec Steve Mandanda dans les cages derrière Hamari Traoré, Joe Rodon, Arthur Theathe et Adrien Truffert. Positionné en sentinelle, Baptiste Santamaria est épaulé par Lovro Majer et Flavien Tait. Enfin, Benjamin Bourigeaud et Martin Terrier accompagnent Gaëtan Laborde en attaque.

De leur côté, les Merlus optent pour un 4-4-2 classique avec Yvon Mvogo comme dernier rempart. Devant lui, Gédeon Kalulu, Julien Laporte, Montassar Talbi et Vincent Le Goff prennent place en défense. Bonke Innocent et Laurent Abergel forment le double pivot alors que Dango Ouattara et Armand Laurienté prennent les couloirs. Enfin, Enzo Le Fée et Terem Moffi sont associés en attaque.

Les compositions

Stade Rennais : Mandanda - Traoré, Rodon, Theathe, Truffert - Majer, Santamaria, Tait - Bourigeaud, Laborde, Terrier

FC Lorient : Mvogo – Kalulu, Laporte, Talbi, Le Goff – Ouattara, Innocent, Abergel, Laurienté – Le Fée, Moffi