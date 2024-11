Grosse annonce sur l’avenir de Paul Pogba

Libre depuis la fin de son bail à la Juventus, Paul Pogba (31 ans) se prépare à retrouver le plus haut niveau. Alors que la MLS et la Saudi Pro League avaient été citées comme des points de chute, le Français a fermé la porte puisqu’il veut évoluer en Europe et retrouver les Bleus.

Interrogé par Le Parisien, une source proche de La Pioche a confié : « toutes les options sont sur la table car le prochain mouvement sera sans aucun doute le plus important de sa carrière.» Très "impatient" de reprendre afin de "rattraper le temps perdu", Pogba n’exclut rien pour son avenir.