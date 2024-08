Ligue 1 : la statistique navrante de l’OL et l’ASSE

Ce samedi, l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Etienne se sont tous deux inclinés pour leur deuxième match en Ligue 1. Les clubs rivaux qui jouaient chacun de leurs côtés à domicile, Lyon face à Monaco et l’ASSE face au Havre, enchaînent donc avec une seconde défaite consécutive en championnat, une première dans l’histoire. Pour le moment, respectivement 15e et 18e de Ligue 1, les formations rivales devront redresser la barre rapidement pour éviter une nouvelle saison compliquée.

Défaits successivement par l’AS Monaco à Louis II (1-0) et le Havre (2-0), les Stéphanois espéraient sûrement un retour plus triomphant dans l’élite du football français. Du côté de l’OL, les humiliations subies face à Rennes (3-0), puis face aux Monégasques au Groupama Stadium (2-0) - où les hommes de Pierre Sage n’ont frappé qu’une seule fois au but, le plus faible total de l’OL en Ligue 1 depuis qu’Opta analyse les statistiques - ont entamé le moral des troupes. Le mythique derby entre les deux formations, qui fait son retour dans l’élite en même temps que l’ASSE, s’annonce d’ores et déjà bouillant.