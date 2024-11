Nantes - OM : les compositions probables

C’est l’une des grandes affiches de ce weekend en Ligue 1. Le FC Nantes, actuellement classé à la 12ème position du championnat, ouvre les portes de son stade de la Beaujoire à l’Olympique de Marseille dans le cadre de la 10ème journée. Un duel entre deux clubs historiques du football français ce dimanche soir à 21 heures (le match sera à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). Un match qui s’annonce capitale pour les Canaries comme les Phocéens. En effet, les troupes de Roberto De Zerbi veulent rebondir après la gifle reçue contre le PSG dimanche dernier au Vélodrome, surtout que l’AS Monaco a perdu face à Angers vendredi et il y a donc l’occasion de mettre la pression sur les Monégasques au classement. Pour les joueurs d’Antoine Kombouaré, l’objectif est de renouer avec la victoire après 3 défaites et 3 nuls sur les six dernières rencontres. Le dernier succès du FC Nantes en Ligue 1 remonte au 31 août contre Montpellier (1-3).

Pour cette rencontre, l’entraîneur français pourrait opter pour un 4-2-3-1 avec une défense composée de Marcus Coco, Jean-Charles Castelletto, Nathan Zézé et Nicolas Cozza pour aider Alban Lafont selon les informations de Ouest-France. La presse locale annonce également Jean-Philippe Gbamin, Pedro Chirivella et Douglas Augusto au milieu, tandis que Matthis Abline et Moses Simon pourraient seconder Mostafa Mohamed sur la pointe de l’attaque nantaise. Le journal L’Equipe prédit plutôt un 5-2-3 côté nantais avec plutôt Nicolas Pallois dans une défense à trois, ce qui retirerait Gbamin du onze.

Lirola plutôt que Brassier, retour de Maupay dans le 11 ?

Du côté de Marseille, Roberto De Zerbi risque bien de faire quelques changements dans son onze de départ en comparaison à l’équipe alignée au Classique. A en croire les informations dévoilées par L’Equipe ce dimanche matin, Jonathan Rowe et Ismaël Koné devraient débuter en lieu et place de Luis Henrique et Amine Harit. Ce dernier est d’ailleurs suspendu à la suite de son expulsion controversée contre le PSG. Elye Wahi devrait également débuter sur le banc, alors que Neal Maupay devrait être aligné sur la pointe de l’attaque. Le fort duo composé d’Adrien Rabiot et Pierre-Emile Højbjerg devraient sans surprise commencer dans l’axe marseillais.

Si la défense ne devrait pas changer selon L’Equipe avec le quatuor Murillo - Balerdi - Kondogbia - Brassier, le journal Ouest-France précise que Pol Lirola pourrait bien prendre la place de Geoffrey Kondogbia dans le onze marseillais aux côtés de Leonardo Balerdi et Lilian Brassier qui formeront l’axe de la défense. Murillo devrait bien conserver son rôle de piston droit. Tout porte à croire que Geronimo Rulli va logiquement débuter dans les cages marseillaises. Autre différence : Ouest-France prédit une titularisation de Luis Henrique à gauche avec Jonathan Rowe sur le banc.

