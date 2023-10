Ligue 1 : Lille fait tomber Monaco, Montpellier s’offre Toulouse, Le Havre accroché

Après la victoire du PSG face à Brest qui a fait couler beaucoup d’encres ce dimanche (3-2), la Ligue 1 se poursuivait avec le traditionnel multiplex de 15h. Au programme de cette 10e journée, le LOSC qui recevait Monaco. Après leur difficile victoire en C4 face au Slovan Bratislava (2-1), les Dogues souhaitent désormais faire tomber une équipe monégasque qui restait sur trois victoires consécutives en Championnat. Et pour cette rencontre, les deux formations alignaient des compositions offensives.

Mais à domicile, Lille affichait un visage très séduisant et un niveau très solide. Suffisant pour complètement perturber les hommes d’Adi Hutter. Et la domination lilloise était récompensée par un premier but signé Ivan Cavaleiro. L’ancien de Monaco trouvait la faille contre son ancien club et confirmait les bons débuts de son équipe. Avant la pause, Diakité enfonçait le clou et scellait même définitivement la victoire des siens. Car au retour des vestiaires, malgré du mieux, Monaco ne revenait pas. Avec cette victoire, Lille remonte à la 4e place et revient à deux points de son adversaire du jour.

Classement live Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Nice 22 10 7 6 4 0 11 4 2 PSG 21 10 14 6 3 1 23 9 3 Monaco 20 10 9 6 2 2 23 14 4 Lille 18 10 4 5 3 2 14 10 5 Reims 17 10 4 5 2 3 16 12 Voir le classement complet

Montpellier s’impose

Après une semaine animée par le retrait d’un point lié aux débordements contre Clermont et la folle histoire entre Mamadou Sakho et Michel Der Zakarian, Montpellier espérait tout oublier en s’imposant face à Toulouse. Et les Montpelliérains ont pu compter sur Akor Adams. La dernière recrue du club s’est encore offert un doublé alors que le jeune Fayad a aussi trouvé la faille (3-0). Une victoire solide qui permet aux Héraultais de s’éloigner de la zone de relégation.

Enfin dans l’autre rencontre du jour, Le Havre et Metz se quittent sur un triste match nul (0-0). Metz reste toujours 16e de Ligue 1 et ne parvient toujours pas à lancer sa saison. De son côté, les Havrais restent à 2 points de l’adversaire du jour et continuent d’engranger des points dans leur opération maintien.

Les résultats de 15h