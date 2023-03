PSG : QSI veut racheter un club espagnol en perdition !

La suite après cette publicité

L’Arabie Saoudite et le Qatar ne s’arrêtent plus. Dans la course au rachat de clubs européens, les deux états du Golfe souffrent d’une boulimie assumée. Et dernièrement, c’est le Qatar qui se distingue le plus. QSI détient le Paris Saint-Germain depuis 2011, mais cherche un nouveau partenaire économique (minoritaire).

Et depuis peu, un autre Qatari, le cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, tente de racheter Manchester United. Une affaire pouvant se conclure autour d’un prix de vente estimé entre 5 et 6 milliards d’euros. Et visiblement, l’appétit qatari n’est pas terminé, notamment chez QSI (après son investissement à Braga), si l’on en croit la radio Cadena COPE.

QSI vise Malaga

D’après la radio espagnole, les propriétaires du PSG veulent racheter le club de Malaga. Actuelle vingtième (sur vingt-deux) du classement de deuxième division espagnole, la formation andalouse a l’avantage de ne pas coûter très cher. En effet, 9 M€ seulement suffiraient pour devenir actionnaire majoritaire. Pour rappel, Malaga a quitté la première division à l’issue de la saison 2016/2017. Le résultat d’une lente descente aux enfers après une ascension exceptionnelle au début des années 2010.

À cette époque, le club avait été racheté par le cheikh Abdallah Al Thani. Un rachat qui avait permis l’arrivée de stars telles que van Nistelrooy, Cazorla, Toulalan, Monreal, Joaquin, Demichelis ou encore Julio Baptista et la participation à un quart de finale de Ligue des Champions en 2013, avant la chute. Victime de graves problèmes financiers, Malaga végète depuis dans les bas-fonds de la deuxième division.