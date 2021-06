Euro 2020 : la Suède domine la Slovaquie et prend la tête du Groupe E

Deuxième journée de la phase de poules de l'Euro 2020, avec dans le Groupe E un match opposant la Suède (2ème, 1 point) à la Slovaquie (1ère, 3 points), à Saint-Pétersbourg. Après avoir fait match nul contre l'Espagne (0-0) et souffert comme jamais, les Blågult de Janne Andersson étaient en quête d'un premier succès. Surprise de ce début d'Euro, les Slovaques avaient eux pour ambition de répéter la performance réalisée face à la Pologne (3-1) et ainsi valider dès aujourd'hui leur place en huitièmes de finale.

La Suède se présentait avec le même 4-4-2 que face à la Roja lundi soir, avec un duo Berg-Isak aux avant-postes et la star Forsberg au poste de milieu gauche. Dominateurs face aux Polonais, les Slovaques démarraient avec deux nouvelles têtes. Hrosovsky et Koscelnik remplaçaient Hromada et Haraslin dans le 4-2-3-1. Ce match de milieu d'après-midi allait permettre aux gros dormeurs de faire la sieste. Dans un premier acte disputé sous 30°, hormis un coup de tête de Lustig qui filait au-dessus du cadre de Dubravka (14e), le spectacle était maigre.

Premier acte insipide, deuxième acte plaisant

A la pause, Marek Hamsik et consorts se satisfaisaient clairement d'un point qui les rapprochait des 8es. Les Suédois n'avaient toujours ni inscrit ni encaissé de but dans cet Euro. Zlatan Ibrahimovic manquait cruellement. Après avoir assisté à de longues séquences de possession dans l'acte I, Slovaques et Suédois revenaient sur la pelouse avec un peu plus d'envie. Servi par Forsberg, Isak voyait sa frappe contrée de justesse dans la surface (47e). Le tir de Duda, déclenché du pied droit, passait lui juste au-dessus du but d'Olsen (51e).

Les gardiens finissaient pas être sollicités. Oublié au second poteau sur un coup-franc excentré, Juraj Kucka plaçait une magnifique tête qu'Olsen repoussait d'une manchette... Mais le joueur de Parme était signalé hors jeu (58e). La Suède répondait par Augustinsson, monté aux avant-postes, et dont le coup de tête forçait Dubravka à une parade réflexe (60e) ! De la tête encore, Isak ne trouvait pas le cadre (68e). L'attaquant de la Real Sociedad brillait ensuite, parvenant à éliminer trois adversaires avant de frapper. Dubravka sauvait les siens (71e).

Emil Forsberg débloque la Suède

C'est un penalty qui permettait de débloquer le score. Sur une déviation d'Isak dans la surface, Quaison devançait la sortie de Dubravka, qui ne pouvait l'éviter (75e). Depuis le point de penalty, Emil Forsberg ouvrait son pied droit et lançait la Suède (1-0, 76e). Auteur de quelques numéros de dribbles, Alexander Isak manquait le 2-0, contré par Vladimir Weiss, avant que Tomas Hubocan ne sauve devant Viktor Claesson (82e). Les Slovaques poussaient mais n'égalisaient pas. Désormais leader du Groupe E avec 4 points, les Suédois affronteront la Pologne, à Saint-Pétersbourg, alors que la Slovaquie terminera à Séville, contre l'Espagne, mercredi.

