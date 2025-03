L2 : Metz enchaîne, Dunkerque tombe, Martigues respire

Retour de notre si passionnant multi Ligue 2 ce vendredi soir avec le FC Metz qui a pris le meilleur sur Troyes (2-1) et qui récupère la première place du classement. Dans le haut du classement, la mauvaise opération est pour Dunkerque qui s’est incliné sur la pelouse de Bastia et qui compte désormais 8 points de retard sur Metz mais aussi 4 sur le Paris FC qui a un match en moins.

Dans le bas du tableau, la très belle opération est pour Martigues qui a pris le meilleur sur Ajaccio (2-0). Une victoire qui permet de passer à la 16e place, et revenir surtout à seulement 3 points du premier non-relégable. Le Red Star et Rodez se sont accrochés et ce match nul n’arrange aucune des deux équipes dans la course au maintien (1-1). Enfin, Pau a dominé Annecy alors que Clermont a été accroché par Amiens.