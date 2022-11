Brentford : Ivan Toney dans le viseur de la FA

Étincelant d'un point de vue sportif avec Brentford depuis le début de saison avec 10 buts et 2 passes décisives en 14 matches de Premier League, Ivan Toney (26 ans) est désormais dans le collimateur de la FA (Fédération Anglaise).

La suite après cette publicité

SkySports rapporte qu'il serait lié à des histoires de paris sportifs. Il s’agirait d’exactement 232 infractions commises entre février 2017 et janvier 2021. Il est donc accusé de mauvaise conduite en relation avec des violations présumées des règles de paris de la FA.

BREAKING: Ivan Toney has been charged with misconduct in relation to alleged breaches of the FA's Betting Rules. pic.twitter.com/yxlJtusbRv