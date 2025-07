Jordan Henderson a déjà retrouvé un club

À 35 ans, Jordan Henderson a officiellement quitté l’Ajax Amsterdam alors qu’il restait encore un an de contrat au milieu de terrain anglais. Et selon The Athletic, le joueur a déjà trouvé un point de chute. Le média britannique assure qu’Henderson va retrouver la Premier League.

Le milieu va s’engager avec Brentford, dixième de la dernière saison anglaise. La visite médicale est prévue ce week-end, mais l’annonce officielle n’est attendue que la semaine prochaine. Henderson vient remplacer Christian Norgaard qui s’est récemment engagé en faveur d’Arsenal.