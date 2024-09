Mario Balotelli a choisi sa prochaine destination

Libre depuis la fin de son contrat à l’Adana Demirspor, Mario Balotelli cherche à rebondir. Mais il n’a toujours pas trouvé chaussure à son pied, lui qui a évoqué son cas personnel il y a quelques jours dans la presse italienne. «J’ai remarqué que ces derniers temps, il y a beaucoup d’inventions sur moi. La seule chose que je fais est de travailler dur, de m’entraîner et d’être prêt pour jouer. Très bientôt, je parlerai et je clarifierai tout. L’important pour moi, c’est de m’entraîner et de rester calme. J’ai reçu plusieurs propositions et je cherche le meilleur projet pour moi.»

Son agent, Enzo Raiola, fait son possible pour lui trouver un nouveau club. Et à l’écouter, Super Mario a une préférence concernant sa future destination. «Il aimerait rester en Italie. Il a reçu de nombreuses demandes hors d’Europe, mais il espère rester près de chez lui. Il y a eu quelques discussions avec certains clubs, mais nous attendons, si rien n’est débloqué, nous reprendrons certaines discussions dans les mois à venir. Palerme ? Ce n’est pas un problème de niveau, nous avons besoin du bon projet pour Mario», a-t-il expliqué dans les colonnes de Tuttosport. Avis aux amateurs !