La Juventus a pris une décision finale pour Cristiano Ronaldo

Ces dernières semaines, Cristiano Ronaldo fait la une dans de nombreux pays européens. Chez nos voisins du sud notamment, puisque la presse italienne évoquait la possibilité d'un départ du Lusitanien cet été, à un an du terme de son contrat. Et pour cause, le salaire colossal du natif de Madère serait trop compliqué à assumer pour les finances turinoises au vu du contexte actuel.

Très vite, les médias espagnols en ont rajouté une couche et ont commencé à parler d'un éventuel retour à Madrid, avec Jorge Mendes qui aurait proposé son plus fidèle client à Florentino Pérez. Mais, pour des raisons sportives et financières, les Merengues ont aussi fermé la porte. Forcément, le PSG a aussi été annoncé comme possible destination du Lusitanien, mais visiblement, il n'en sera rien.

Cristiano Ronaldo sera toujours à Turin l'an prochain

Après la défaite du champion d'Italie en titre face à Benevento, le directeur sportif de la Vieille Dame, Fabio Paratici, a tenu à mettre les points sur les i. « On a décidé de garder Cristiano Ronaldo. C'est le meilleur joueur du monde et il va rester avec nous », a lancé le dirigeant transalpin, balayant d'un revers de la main toutes les rumeurs parues jusqu'ici.

Le joueur de 36 ans - auteur de 22 buts en 24 rencontres de Serie A - va donc revêtir la tunique turinoise pour une saison supplémentaire. Toujours est-il qu'en cas de non-qualification pour la Ligue des Champions, hypothèse réalisable, l'état-major de la Juventus risque de se mettre considérablement en difficulté sur le plan financier.