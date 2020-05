Gustavo Poyet ouvre grand la porte à un retour en France

Mis à pied puis licencié par les Girondins de Bordeaux en août 2018 de manière assez brutale, Gustavo Poyet n’en est pas pour autant dégoûté de la Ligue 1. Bien au contraire. Le tacticien uruguayen compte bien y retenter sa chance à l’avenir, après un premier passage en tant que joueur (à Grenoble de 1988 à 1990) et donc un second entre janvier et août 2018 chez les Girondins. Si rien n’est encore acté, la porte est grande ouverte.

« Je pourrais revenir en France, a-t-il glissé au micro de Stats Perform. J'ai beaucoup aimé. J'ai attendu 30 ans avant de revenir après mon expérience de joueur. J'aime le Championnat, la puissance des joueurs, la façon de jouer. J'ai aimé plein de choses. J'aimerais revenir un jour pour y coacher à nouveau. » Des déclarations qui ne devraient pas tomber dans l’oreille d’un sourd.