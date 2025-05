Real Madrid : Dean Huijsen recruté grâce à… Pau Cubarsi

Les médias espagnols et européens sont unanimes : Dean Huijsen devrait être la deuxième recrue estivale du Real Madrid après Trent Alexander-Arnold, dont la signature devrait être officialisée rapidement. Le club de la capitale espagnole a misé sur le jeune défenseur espagnol de 20 ans pour renforcer son arrière-garde. Et, c’est en partie à cause de… Pau Cubarsi, le défenseur du Barça.

Comme l’indique Marca, le Real Madrid a décidé de miser sur lui lors de la dernière trêve internationale, lorsqu’il est devenu international espagnol. Une double rencontre face aux Pays-Bas où Huijsen ne devait pas être présent. Mais la blessure de Pau Cubarsi a forcé Luis de la Fuente a appelé Huijsen en renfort, et c’est là qu’il a définitivement tapé dans l’oeil du Real Madrid…