Le Maroc pense à André Villas-Boas pour remplacer Vahid Halilhodzic

Ça bouge du côté de la Fédération Royale Marocaine de Football. En conflit avec Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui, le sélectionneur des Lions de l'Atlas Vahid Halilhodzic pourrait bien quitter le royaume chérifien, et ce à six mois de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Deux absences contestées non seulement par les supporters de la sélection, mais également par le président de la fédération Faouzi Lekjaa, qui serait néanmoins optimiste quant au retour des deux joueurs.

Selon les informations de beIN Sports MENA, l'instance nationale aurait débuté les négociations avec André Villas-Boas, ancien entraîneur du FC Porto et de l'Olympique de Marseille, pour remplacer le technicien bosnien. Des médias marocains annoncent même la présence du Portugais à Rabat, capitale du pays, pour discuter d'un possible accord. Libre depuis son départ de l'OM en janvier 2021, le Portista pourrait bien diriger la deuxième sélection de sa carrière d'entraîneur, après une courte expérience aux Îles Vierges britanniques entre 1999 et 2000.