LdC, Real Madrid : Vinicius Jr. élu joueur de l’année

Auteur d’une saison 2023-24 exceptionnelle à travers laquelle il a pu remporter la Ligue des Champions et le Championnat d’Espagne, Vinicius Jr (24 ans) figure logiquement comme le favori du Ballon d’Or 2024. Mais avant cela, le Brésilien a été récompensé par l’UEFA, qui lui a décerné le trophée de meilleur joueur de la Ligue des Champions.

«Meilleur joueur de la Ligue des Champiosn 23/24. Le travail et la personnalité vous mènent au plus haut. Merci à tous mes collègues pour cela. Je vous aime tous !», a-t-il réagi sur Instagram, avec son trophée. pour rappel, le numéro 7 du Real Madrid a délivré quatre passes décisives et inscrit six buts, dont celui de la victoire en finale de la compétition, contre le Borussia Dortmund.