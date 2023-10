PSG : Neymar et Messi étaient bluffés par Warren Zaïre-Emery

Warren Zaïre-Emery est en pleine bourre ! Impressionnant depuis le début de saison avec le Paris Saint-Germain, le milieu de terrain francilien a réalisé une nouvelle masterclass face à l’AC Milan en Ligue des champions (3-0), en distillant notamment deux passes décisives. Signe d’une adaptation éclaire, le joueur de 17 ans compte déjà plus de titularisations sous les ordres de Luis Enrique que lors de l’exercice précédent (10 contre 9 sous l’ère Christophe Galtier).

Logiquement, le natif de Montreuil n’en finit plus d’attirer la lumière sur ses performances et met tout le monde d’accord. S’il poursuit sur la même dynamique, nul doute que Didier Deschamps songera à le convoquer avec l’équipe A à l’occasion du prochain rassemblement des Bleus en novembre prochain. Mais à en croire les révélations du Parisien, son ascension fulgurante n’a pas l’air de surprendre ses anciens coéquipiers, à l’image de Neymar et Lionel Messi. Dans son édition du jour, le quotidien français rappelle que les deux ex-Parisiens étaient déjà sous le charme de WZE. Les deux joueurs « fans de sa fiabilité, le choisissaient régulièrement pour disputer les petits jeux à l’entraînement, les deux Sud-américains voulant s’entourer de compétiteurs ».