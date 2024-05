OL - PSG : la grosse déception de Rayan Cherki

Ce samedi, l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain se sont affrontés à l’occasion de la finale de la Coupe de France au stade Pierre-Mauroy. Une confrontation qui a tourné à l’avantage des Parisiens (1-2), globalement dominateurs, privant les Lyonnais d’une belle fête pour clore un exercice 2023-2024 éprouvant. Entrés bien trop tard dans leur partie, Rayan Cherki et ses partenaires sont néanmoins passés à côté de l’exploit.

«Je ne sais pas. Aujourd’hui, on avait à cœur de mettre tous les ingrédients pour gagner. C’est clair qu’on a mis beaucoup de temps à se mettre dans le jeu. Maintenant, je n’ai pas envie de parler de la finale. On est déçu, je suis ému et désolé pour le peuple lyonnais», pour la famille et mes amis, a déclaré l’ailier rhodanien au micro de beIN Sport avant de revenir sur la folle remontée des siens, en guise de lot de consolation : «J’aimerais appuyer sur la saison que l’on a faite. Il y a 7 mois de ça, personne ne croyait en nous. Aujourd’hui, on a prouvé à tout le monde qu’un Lyon ne meurt jamais. On est remonté et on a jamais abandonné. Aujourd’hui, c’est clair que c’est dur, mais je ne veux pas retenir ça. Je vais prendre du temps pour digérer et récupérer mais merci à tous les Lyonnais.»