Le Real Madrid fait déjà face à un gros problème avec Kylian Mbappé

Dimanche, Kylian Mbappé (25 ans) mettra fin à une longue aventure, riche en rebondissements, avec le Paris Saint-Germain. L’international français a l’occasion de remporter un dernier trophée avec son club, une Coupe de France à gagner contre l’Olympique Lyonnais, à Lille (21 heures), avant de rejoindre le Real Madrid. Mais si le capitaine des Bleus et son entourage ont affirmé qu’il allait bien s’envoler pour l’étranger, le nom du club merengue n’a pas encore été prononcé.

Selon les informations de AS, le Real Madrid et Kylian Mbappé auraient convenu, lors des négociations finales pour son contrat, que l’attaquant français fasse profil bas lors de ses apparitions publiques et ne mentionne pas le Real Madrid, au moins jusqu’au 3 juin prochain. Le temps de se laisser un temps de digestion après la finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, le 1er juin. Mais aussi pour ne pas se montrer offensif envers le PSG, qui l’a encore sous contrat jusqu’au 30 juin prochain.

Dans l’attente des Bleus et le PSG

C’est donc après la Ligue des Champions que le compte à rebours commencera pour attendre l’officialisation du transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. Du moins, c’est ce qu’espérait le club merengue. Toujours selon le média ibérique, le Real Madrid fait face à un contretemps pour pouvoir annoncer l’arrivée de sa nouvelle star. En effet, alors qu’il rejoindra prochainement le camp de base des Bleus pour l’Euro 2024, il faudrait un accord de l’équipe de France pour que Mbappé puisse se rendre à Madrid dans la semaine du 3 au 9 juin, ce qui semble encore difficile à réaliser.

AS ajoute que le présenter après la finale de Wembley pourrait générer un conflit juridique avec le PSG, puisque le meilleur buteur de Ligue 1 est encore sous contrat jusqu’au 30 juin. Il faudrait que la star parisienne et son club actuel signent un accord de rupture au lieu de laisser son contrat actuel se terminer, puisqu’une présentation au cours de la première semaine de juin pourrait permettre au PSG de déposer une plainte. Kylian Mbappé va devoir encore attendre avant d’être un joueur du Real Madrid.