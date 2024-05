PSG - OL : la réaction à chaud de Warren Zaïre-Emery

Le Paris Saint-Germain a remporté ce samedi la 15e Coupe de France de son histoire contre l’Olympique Lyonnais. Une victoire 2-1 au cours d’une belle rencontre qui confirme un peu plus la belle saison parisienne. Malgré la sortie de piste en demi-finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, les Franciliens se sont offerts un triplé en remportant aussi la Ligue 1 et le Trophée des Champions.

La suite après cette publicité

Heureux de cette issue, Warren Zaïre-Emery s’est montré heureux après la rencontre au micro de beIN Sports : «c’est sûr que tous les trophées nous tiennent à coeur on a fait une belle saison. Le groupe est magnifique et on espère que la saison prochaine sera aussi belle.» Il a aussi eu un petit message pour Kylian Mbappé : «quand on a un joueur de classe mondiale on veut qu’il reste. On va lui souhaiter bon vent et le meilleur pour lui.»