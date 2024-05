Vidéo : le but en acrobatie de Giroud pour sa dernière à Milan

Olivier Giroud à l’AC Milan cela se termine ce samedi. Défiant la Salernitana avec les Rossoneri, l’attaquant français dispute son dernier match avec la formation lombarde avant de partir vers la Major League Soccer et Los Angeles FC. Et on peut dire que l’ancien de Montpellier et Arsenal a soigné ses adieux.

Sur un coup franc frappé côté gauche par Alessandro Florenzi, Olivier Giroud a doublé la mise d’une reprise tout en accrobatie pour permettre à Milan de mener 2-0. C’est le 15e but de l’attaquant français cette saison en 35 matches de Serie A.